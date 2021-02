Militello Rosmarino, Teresa Lanza e Benedetto Artino Innaria entrano in giunta

È Teresa Lanza, il nuovo assessore alla pubblica istruzione, servizi per l’infanzia, politiche per la famiglia e servizi sociali della giunta guidata da Salvatore Riotta, mentre al consigliere in carica Benedetto Artino Innaria è stata assegnata la delega ai servizi cimiteriali e al verde pubblico. Subentrano alla sfiduciata Giuseppina Miraglia e alla dimissionaria Lucia Antonella Blogna.

Dopo il terremoto politico delle scorse settimane, che ha visto la sfiducia all’assessore Pina Miraglia con conseguente revoca delle deleghe da parte del primo cittadino e poi le dimissioni dell’Assessore e consigliere di maggioranza Lucia Antonella Blogna e della consigliera Benedetta Fazio, anch’essa componente di maggioranza, questa sera sono stati ufficializzati gli incarichi.

Teresa Lanza, 40 anni, insegnante della scuola primaria, in servizio a Capo d’Orlando, è alla sua prima esperienza politica, mentre Artino Innaria – 81 anni – aveva già fatto parte della giunta guidata da Salvatore Riotta.

Intanto il gruppo di minoranza “Militello Migliore” costituito dai consiglieri Teresa Travaglia, Davide Blogna e Donatella Cangemi, hanno presentato nei giorni scorsi una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Militello Rosmarino, definendo fallimentari i due anni e mezzo di attività amministrativa svolta da primo cittadino e giunta.

Al momento sono 8 i consiglieri comunali in carica. Perché passi la mozione occorre il voto di 6 di loro. Occorrerà attendere il prossimo consiglio comunale, che potrebbe essere fissato i primi giorni di marzo, per conoscere l’esito della mozione.