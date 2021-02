Covid-19 – Sono 760 i casi del giorno in Sicilia, ancora in discesa il numero dei ricoverati

In calo, fortunatamente, le vittime del giorno. Oggi sono 26 (ieri erano 29), che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.783.

Anche oggi boom di guariti: sono ben 1.666 coloro che oggi hanno sconfitto la malattia, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a quota 36.655.

Ancora ottime notizie sul fronte ricoveri ospedalieri: sono ben 42 in meno rispetto a ieri. 1.236 i positivi al Covid che, in Sicilia, sono ricoverati in ospedale, di cui 165 in terapia intensiva (5 in meno di ieri, ma con 11 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, quasi la metà dei contagi nell’isola si sono registrati a Palermo (374), poi 104 a Catania. Tra le province in doppia cifra è in testa Siracusa con 85 casi, poi 66 a Messina, 43 a Trapani, 33 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 20 a Ragusa e 7, infine, ad Enna.

In Italia

Aumentano i contagi anche nel resto della nazione, sono 15.146 i casi di Covid del giorno (ieri erano 12.955). In aumento rispetto a ieri anche il numero delle vittime: sono 391 oggi. Anche oggi però i guariti, 19.838, superano il numero dei nuovi contagiati.