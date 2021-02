Santa Lucia del Mela – La casa-museo di Mastro Girolamo: 86 anni e non sentirli

86 anni e non sentirli. È il caso di Mastro Girolamo Furnari, che in questo periodo di pandemia si è dedicato alla sua grande passione: quella di realizzare oggetti in legno e in ferro e custodirli in una interessante casa-museo.

Mastro Girolamo, 4 figli e 15 nipoti, è l’anziano falegname di Santa Lucia del Mela. Appassionato di scultura, ha ereditato la passione dal papà, anch’esso falegname e dal nonno calzolaio.

Costretto a stare in casa ha iniziato a realizzare e catalogare automobili in legno, orologi, giochi, una teca con un bambino in cera, tavolini.

Ma anche a sistemare diversi oggetti antichi come un torchio vinario realizzato dal nonno 150 anni fa, serrature e chiavi storiche, una pialla di circa 300 anni fa per realizzare le doghe delle botti, poi pialle e seghe di tutte le dimensioni, rompicapi in legno e tantissimi altri oggetti.

Mastro Girolamo ha realizzato il suo sogno dopo 86 anni e non ha nessuna voglia di fermarsi e pensa già ad allargare il museo diventato gia troppo piccolo.

Servizio di Francesco Anania