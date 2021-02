Incidente sulla A/20 Me-Pa, auto si ribalta all’interno della Galleria Cicero

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina sulla A/20, all’interno della Galleria Cicero, collocata tra gli svincoli di Patti e Brolo.

Un’auto, una Fiat Seicento, si è completamente ribaltata mentre percorreva la carreggiata in direzione Messina. L’incidente è stato autonomo e non si conoscono ancora le cause del sinistro. Sul posto la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, guidata dal comandante Massimiliano Fiasconaro.

Si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato le tre persone, cittadini di Longi, che viaggiavano all’interno della Seicento all’ospedale Barone Romeo di Patti. Non sembrano comunque esserci feriti gravi.