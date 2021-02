Covid – Deceduto nella notte un anziano di Tortorici. Calano ricoveri e contagi

Mentre lunedì era stato un giorno senza vittime a causa del Covid per la provincia di Messina, nelle ultime 24 ore due decessi hanno toccato da vicino la comunità tirrenico-nebroidea. Ieri è deceduta, all’ospedale Papardo di Messina, una 82enne di Patti, la sesta vittima del Covid-19 nel comune guidato dal sindaco Mauro Aquino.

La signora ha perso la sua battaglia col Covid dopo diversi giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva. A Patti a fronte di sei guarigioni e 3 nuovi casi di positività, sono 11 gli attuali contagiati, ma secondo il primo cittadino i casi sono destinati ad aumentare lievemente.

La seconda vittima del Covid nel comprensorio dei Nebrodi è stata registrata a Tortorici, comune che rimarrà zona rossa fino a lunedì 15 febbraio. Si tratta di un 94enne oricense, le cui condizioni si sono aggravate nella notte, e che è deceduto nella propria abitazione.

A Tortorici si registrano anche 4 nuovi casi di positività e 5 guarigioni, che fanno scendere a 59 gli attuali contagiati accertati con tampone molecolare, mentre 2 persone sono positive al test rapido e 27 sono in isolamento precauzionale.

Ottime notizie, invece, a Sant’Agata di Militello, dove 18 guarigioni registrate nelle ultime settimane portano a sole 4 unità il numero degli attuali positivi. 5, invece, i soggetti in isolamento fiduciario.

Cala di due unità anche il numero dei positivi a Santo Stefano di Camastra: adesso sono 20, mentre 30 persone sono in quarantena.

Dati incoraggianti anche dal numero dei ricoverati in ospedale, che in provincia di Messina scende di 11 unità: sono 246 adesso, di cui 28 sono in terapia intensiva (due in meno del giorno precedente).