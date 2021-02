Covid-19 – Contagi in calo in Sicilia: sono 695 oggi, di cui 93 nel messinese. 29 le vittime

In aumento, invece, le vittime del giorno. Oggi sono 29 (ieri erano 24), che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.757.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono ben 1.600 coloro che hanno sconfitto la malattia. Gli attuali positivi dunque scendono a quota 37.587.

Un’ottima notizia viene dal fronte ricoverati: sono ben 59 in meno rispetto a ieri: 1.278 i positivi al Covid che in Sicilia sono ricoverati in ospedale, di cui 170 in terapia intensiva (4 in meno di ieri, ma con 7 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, sono ancora Palermo e Catania le province con più casi: 218 contagi nel capoluogo di regione, mentre a Catania se ne registrano 197. In doppia cifra le altre province: in testa, con 93 contagi, Messina, poi 58 ad Agrigento, 38 a Siracusa, 33 a Trapani, 23 a Ragusa, 22 a Caltanissetta e 13, infine, ad Enna.

Aumentano i contagi anche in Italia, sono 12.955 i casi di Covid del giorno. In calo rispetto a ieri, fortunatamente, il numero delle vittime: sono 336 oggi. Anche oggi però i guariti, 16.467, superano il numero dei nuovi contagiati.