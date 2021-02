Capri Leone – Finanziato il progetto per la “Città dei ragazzi”. Fondi in arrivo per il centro storico

Adesso è ufficiale, la “Città dei Ragazzi” nel comune di Capri Leone sarà presto una realtà. L’ambiziosa opera, chiodo fisso dell’ex sindaco Bernardette Grasso, è finalmente giunta a finanziamento.

Sono passati circa 11 anni da quando l’allora primo cittadino di Capri Leone pensò di realizzare una struttura che potesse garantire ai giovani del paese degli spazi creativi e ricreativi, costituendo insieme luogo di aggregazione e formazione di attività artistiche ed artigianali.

Dopo un iter lungo e tribolato, durante il quale l’ipotesi di finanziamento è transitata per diversi dipartimenti, in questi giorni è finalmente giunta la notizia che l’Assessorato alle Infrastrutture garantirà la realizzazione dei lavori per un importo di circa 1.600.000 euro.

“Il nuovo complesso – dice il sindaco Filippo Borrello – sorgerà nella zona dei caselli autostradali di Rocca e comprenderà un auditorium, dei laboratori, spazi comuni all’aperto, ed altri presidi ed attrezzature riservati ai ragazzi ed alle loro passioni.”

Altra conferma ufficiale di finanziamento è quella che riguarda il secondo lotto della “Riqualificazione del contesto rurale”. In questo caso si parla di Capri Leone Centro.

Dopo i cantieri che hanno permesso la sistemazione di numerose vie interne del centro storico, questo secondo stanziamento consentirà appunto la riqualificazione delle stradine identificate come Vie processionali e di altre zone del borgo. L’importo dei lavori ammonta a circa 880.000 euro.

Nel frattempo altre opere sono in dirittura d’arrivo, come il completamento della Villetta dei Campetti di Marzolino. Sono inoltre stati affidati i lavori per la messa in sicurezza del Torrente Paliaci e stanno per iniziare quelli di rifinitura ed arredo della struttura dell’ex Ecomostro (che, afferma Borrello, quanto prima avrà un nome più qualificante e dignitoso). Già confermato anche l’allargamento di Piazza V. Emanuele con il restauro della antica “Casa Papa”.

Per quanto riguarda invece le opere in corso o imminenti a Rocca, prende il via il rifacimento delle Piazzette Mattarella e S. Antonio, andrà presto in gara il restauro della storica chiesa Madonna del Rosario, e prosegue la realizzazione di alcuni marciapiedi con i cantieri regionali.

Per la nuova arteria Caselli A20/Scorrimento veloce si attende solo l’inizio dei lavori, e ci si prepara all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione in tutto il comune, con la sostituzione dei corpi illuminanti.