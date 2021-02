San Salvatore di Fitalia – Contributi a fondo perduto per le imprese colpite dal Covid 19

Da giorno 8 Febbraio 2021, è disponibile sul sito del comune di San Salvatore di Fitalia l’avviso pubblico per accedere al contributo a fondo perduto per le spese di gestione e per le spese d’innovazione sostenute dalle imprese che hanno subito gravi limitazioni (75% delle spese sostenute), parziali limitazioni (50% delle spese sostenute) e minime limitazioni (25% delle spese sostenute) durante il lockdown.

Il Comune ha beneficiato della complessiva somma di € 64.699,00 così ripartita:

€ 27.728,00 anno 2020

€ 18.485,00 anno 2021

€ 18.485,00 anno 2022

Il contributo previsto per l’anno 2020 sarà erogato mediante rimborso diretto all’impresa in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, a seguito di presentazione di apposita domanda supportata dalla documentazione richiesta, che dovrà essere inviata all’indirizzo PEC comune.sansalvatoredifitalia@pec.it entro 30 giorni da oggi.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio preposto all’indirizzo mail ufficiotecnico@comune.sansalvatoredifitalia.me.it

“Si tratta di fondi statali, stanziati per aiutare i settori economici più in difficoltà sia per la contrazione del mercato che per la necessità di osservare lunghi periodi di chiusura a causa del covid 19. Gli aiuti messi in campo sono finalizzati a consentire alle nostre aziende di resistere e di superare con meno impatto possibile l’attuale fase di difficoltà”. dice il sindaco Giuseppe Pizzolante.