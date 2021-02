Razza: “Indice Rt in calo, ma il virus circola ancora.” Vaccini, oltre 40.000 prenotazioni per gli over 80

“In Sicilia l’indice Rt sembra essere più contenuto e per le terapie intensive il livello è quello di una curva piatta da molti giorni”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, nel corso di una diretta Facebook andata in onda ieri sera

“Sono miglioramenti che comunque non ci devono fare dimenticare – ha spiegato Razza –che il coronavirus esiste e che le varianti iniziano a circolare sempre di più. Ci vuole un attimo per tornare a una diffusione maggiore del contagio e non ce lo possiamo permettere, per varie ragioni. Le attività commerciali devono essere protette dai comportamenti individuali, così come le strutture sanitarie, che nei mesi scorsi sono state molto sotto pressione. E poi per il vero avvio della campagna vaccinale.”

Sono oltre 40mila infatti cittadini over 80 che in Sicilia hanno prenotato finora il vaccino contro il Covid, grazie anche all’aiuto delle nuove generazioni.