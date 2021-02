Nuovo rinvio per Covid-19 per l’Orlandina Basket che, dopo la gara con Torino, salterà anche la sfida inizialmente prevista per domani sera al PalaFantozzi contro Biella.

La gara infatti è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi, a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra di Biella.

Sono in corso contatti tra i due club per concordare la data del recupero, che dovrebbe essere stabilita entro questa settimana.