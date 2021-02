Covid – 744 i nuovi casi in Sicilia, 1.131 i guariti. In calo i ricoveri ospedalieri, 24 le vittime

Sono 744 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Sicilia, riscontrati a fronte di 9.034 tamponi molecolari processati. E’ il 17° giorno di fila sotto quota 1000 per l’isola. Numeri in leggero rialzo rispetto a ieri, quando erano stati 478 i nuovi casi, su circa 6.000 tamponi.

La Sicilia continua la sua linea, non conteggiando i positivi ai test rapidi. Ancora 0 positivi, su circa 12.000 test rapidi effettuati. Tenendo conto solo dei tamponi molecolari, dunque, il tasso di positività si assesta al 8,2%, in aumento su un punto rispetto a ieri. Considerando anche i test rapidi, invece, il dato di incidenza scende al 3,5%.

24, invece, le vittime del giorno (ieri erano state 22), che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.728.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 1.131 coloro che hanno sconfitto la malattia. Gli attuali positivi scendono a quota 38.521.

Diminuisce invece di ben 36 unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.337, di cui 174 in terapia intensiva (4 in meno, ma con 5 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 319 contagi, segue Catania con 109. In doppia cifra Trapani a quota 80, 73 ad Agrigento, poi Messina a 71. Più bassi i dati nelle altre province: 51 a Siracusa, 19 a Caltanissetta, 17 a Ragusa e infine 5 ad Enna.

Leggero aumento dei contagi anche in Italia, sono 10.630 i casi di Covid del giorno. in crescita anche il numero delle vittime in un giorno, che sono 422. Anche oggi però i guariti, 15.826, superano il numero dei nuovi contagiati.