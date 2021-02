Capo d’Orlando, in attesa dei pagamenti degli arretrati, ai dipendenti comunali sarà pagato lo stipendio di gennaio 2021

I dipendenti del comune di Capo d’Orlando devono ricevere il pagamento dello stipendio di giugno 2020 e della tredicesima dello scorso anno, i buoni pasto dal 2011 e l’integrazione oraria (a 30 ore settimanali) per tutti gli ex articolisti già stabilizzati.

Lo ha comunicato in una nota la Cisl FP, che ha preso atto favorevolmente di come a breve sarà pagato uno degli stipendi arretrati, quello del mese di gennaio 2021: “Ma abbiamo scritto al sindaco affinché vengano sollecitati gli uffici per procedere quanto prima agli altri pagamenti.”

Il referente alla contrattazione Santina Settineri ed il referente territoriale Alfredo Mobilia hanno evidenziato al primo cittadino la necessità di regolarizzare quanto prima tutti gli arretrati.