Scontro tra due vetture sulla “scorrimento veloce” per Tortorici

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi sulla strada a scorrimento veloce che conduce a Tortorici, in c.da S. Adriano, nel territorio comunale di S. Salvatore di Fitalia.

Per cause in corso di accertamento una Fiat 600, condotta da una 55enne di S. Salvatore di Fitalia, si è scontrata con una Peugeot 307, che proveniva da direzione di marcia opposta, a bordo della quale viaggiava un 36enne residente a Capri Leone.

Ad avere la peggio nello scontro è stata la donna, che ha riportato diversi traumi nell’urto. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che sono intervenuti con 2 ambulanze e sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.

Traffico rallentato per circa un’ora, per consentire la rimozione dei due veicoli e dei detriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di S. Salvatore di Fitalia, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Tortorici e di S. Agata di Militello.