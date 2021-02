Con due distinte ordinanze, il sindaco di Barcellona Giuseppe Calabrò ha disposto la chiusura di due plessi scolastici per la giornata di domani, 8 febbraio, per consentire adeguata sanificazione dei locali.

Resterà chiuso il plesso del Liceo “Valli” in Via degli Studi a seguito di un accertato caso di positività al Covid-19 tra il personale di segreteria. Lo stesso si verificherà anche nella scuola seconda di I grado “D’Alcontres” per un accertato caso di positività tra il personale docente.