Covid – In leggero aumento i casi in Sicilia: sono 836. In calo i ricoveri, 23 le vittime

Sono 836 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi in Sicilia, su 10.593 tamponi molecolari processati. Comunque il quattordicesimo giorno di fila sotto quota 1000.

Numeri in leggera crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 616 casi su circa 9.296 tamponi processati. L’incidenza cresce leggermente, passando dal 6.6 al 7.9%.

Nessun positivo ancora una volta (da quando è iniziato il conteggio) è stato riscontrato con i tamponi rapidi, che anche oggi sono stati circa 15.000. Considerando anche questi test, il dato di incidenza scende al 3,3%.

In cali finalmente il numero delle vittime: quest’oggi sono 23. In tutto sono 3.657 i deceduti in Sicilia a causa del Covid-19.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 1.101. Gli attuali positivi scendono a quota 39.266.

Diminuisce invece di ben 21 unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.405, di cui 177 in terapia intensiva (5 in meno, ma con 10 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 254 contagi, segue Catania con 244. In tripla cifra anche Messina con 110. Più bassi i dati nelle altre province: 64 a Siracusa, 60 a testa a Trapani e Caltanissetta. Poi 25 ad Agrigento, 9 a Ragusa e 8 ad Enna.

In totale, in Italia, sono 13.442 i nuovi contagi del giorno. Purtroppo ancora troppe le vittime, che sono 385.