Dopo l’epica vittoria contro Bologna, arrivata dopo ben quattro tempi supplementari, la Fidelia Torrenova domani alle 18 tornerà in campo al PalaTorre per affrontare il Green Basket Palermo nel derby siciliano.

La gara, valevole per la 10a giornata del Girone B1 del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta su Antenna del Mediterraneo, per una domenica da vivere insieme alla pallacanestro. La squadra di coach Condello cercherà di riscattare la gara di andata.