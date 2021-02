Sant’Agata Militello: “Perchè non sono state adottate ancora le “misure” del piano di riequilibrio?”

Vogliamo comprendere lo status economico-finanziario dell’ente. Questo l’obiettivo della minoranza santagatese, che ha presentato un’interrogazione focalizzando l’attenzione sul piano di riequilibrio.

Sul punto è stato espresso il voto contrario, perché c’è il rischio che venga travolto anche il progetto per stabilizzare i lavoratori precari. A due anni dalla sua approvazione, per l’opposizione, ha spiegato il consigliere Melinda Recupero, le misure annunciate non sono state approvate e c’è anche da portare a termine la gestione dei parcheggi a pagamento.