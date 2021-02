Sant’Agata M.llo – Incendio in contrada Iria lambisce alcune case. Vigili del Fuoco in azione

I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Sant’Agata Militello e Patti sono a lavoro, tra le contrade Iria e Vallebruca, per spegnere un vasto rogo, scoppiato intorno alle 21 di questa sera, che sta lambendo alcune abitazioni.

Spinte dal vento di scirocco, che sulla costa tirrenica del messinese sta facendo registrare temperature vicine ai 20 gradi anche nelle ore serali, le fiamme stanno mandando in fumo diversi ettari della pineta che si trova nella vallata tra le due contrade.

Non si conosce ancora l’origine del rogo, che potrebbe essere di matrice dolosa. I Vigili del Fuoco sono in azione per arginare il rogo ed evitare danni a persone ed abitazioni vicine.

Seguiranno aggiornamenti.