Isole Eolie – Carcassa di Capodoglio ritrovata su una spiaggia di Vulcano

Nella tarda mattinata di oggi è stata rinvenuta la carcassa di un capodoglio, ritrovata in avanzato stato di decomposizione vicino alla spiaggia del Borgo di Gelso, nell’isola di Vulcano.

Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione giunta all’associazione “Filicudi Wildlife Conservation – Pronto soccorso tartarughe marine isole Eolie”, diretto da Monica Blasi. Non si conoscono ancora le cause della morte.

“La carcassa si presenta in avanzato stato di decomposizione ed è in corso la valutazione delle cause di morte insieme agli esperti del #CERT, partners del progetto #Life #Delfi cofinanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla mitigazione degli impatti della pesca sui cetacei.” dicono dall’Associazione.