Covid – Contagi ancora in calo in Sicilia, sono 789. Giù il tasso di incidenza e i ricoveri. 24 le vittime

Continua il trend in decrescita. Contagi ancora in calo in Sicilia: sono 789 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi, su 9.893 tamponi molecolari processati. Dodicesimo giorno di fila sotto quota 1000.

Numeri in discesa rispetto a ieri, quando si erano registrati 886 casi su circa 10.500 tamponi. L’incidenza continua a scendere leggermente, passando dall’8,5 al 7.9%

Nessun positivo, ancora una volta (da quando è iniziato il conteggio), riscontrato con i tamponi rapidi, che anche oggi sono stati circa 14.000. Considerando anche questi test, il dato di incidenza scende al 3,5%.

In calo finalmente anche il numero delle vittime, sempre oltre quota trenta da circa un mese, quest’oggi scende a quota 24. In tutto sono 3.603 i deceduti in Sicilia a causa del Covid-19.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 1.233, che contribuiscono a far scendere il totale degli attuali positivi a quota 40.654.

Diminuisce invece di ben 37 unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.473, di cui 187 in terapia intensiva (6 in meno, con 7 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 315 contagi, segue Catania con 211. Più bassi i dati nelle altre province: 63 a Siracusa, 61 a Trapani e 49 a Messina, uno dei dati più bassi della seconda ondata. Poi 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento e 10 a testa per Ragusa e Enna.

In totale, in Italia, sono 13.659 i nuovi contagi del giorno. Purtroppo ancora troppe le vittime, che sono 422.