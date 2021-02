Rapina in banca di Trapani con mascherine e parrucche. Arrestati due palermitani

Un colpo da oltre 60.000 euro, portato a termine lo scorso 6 luglio in una filiale della banca Credem di Trapani da parte di tre persone, tutte travisate con mascherine anti-covid e due anche con delle parrucche.

I tre erano penetrati all’interno della banca e dopo aver minacciato e bloccato in una stanza i cassieri e il direttore, si erano appropriati di oltre 60.000 euro.

Attraverso l’esame di diversi sistemi di videosorveglianza e delle attività di intercettazione telefonica gli investigatori sono risaliti al veicolo utilizzato dai tre rapinatori, due dei quali, un 57enne e un 45enne, entrambi palermitani, sono finiti oggi in carcere, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trapani, su richiesta della locale Procura. Identificato e indagato in stato di libertà anche il terzo rapinatore.