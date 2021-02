Naso, rifiuti abbandonati sulla SP 155. Il sindaco “Prenderemo provvedimenti per individuare i responsabili”

Spazzatura a cielo aperto sulla strada provinciale 155 che dal Ponte di Tre Archi conduce a Tortorici. Siamo nel vasto territorio di Naso, a poca distanza dalla strada a scorrimento veloce che dalla statale 113 porta verso il bivio delle Due Fiumare. Una zona molto distante dal centro abitato e per questo più difficile da monitorare, che attraversa il verde delle colture e della macchia mediterranea.

Nel piazzale di una ex stazione di servizio, ormai dismessa e, poche decine di metri più avanti, persino sul ciglio della strada, ci sono rifiuti di ogni genere: indifferenziata, plastica, vetro, materassi, vecchi mobili, scarti di pannelli in legno, persino una tv ed un grande congelatore.

L’immondizia, inizialmente abbandonata in sacchetti di plastica, poi disfatti dall’azione delle intemperie, è inesorabilmente sparpagliata a diretto contatto con il suolo.

“Siamo a conoscenza di questo triste fenomeno e stiamo valutando di prendere provvedimenti per individuare i responsabili” ci spiega il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, raggiunto telefonicamente “Non molto tempo fa, purtroppo, un’altra discarica abusiva, ancora più estesa di questa, era stata scoperta in c.da Grazia ed è stata bonificata. Siamo convinti che si tratti di incivili di passaggio” aggiunge Nanì “che approfittano dell’isolamento della zona per abbandonare i rifiuti. A breve provvederemo a ripulire anche quest’area”.

Il fenomeno dei furbetti della spazzatura, che abbandonano in micro discariche abusive i rifiuti, in barba anche ai divieti di spostamento in vigore, continua, dunque, ad interessare il territorio. Sempre in aree poco frequentate o nei pressi di strade poco trafficate, così da eludere i controlli e le sanzioni.