Coronavirus – Contagi in calo in Sicilia, sono 886. 1.343 i guariti, 34 le vittime. Diminuiscono i ricoveri

Contagi ancora in calo in Sicilia: sono 886 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi, su 10.458 tamponi molecolari processati. Undicesimo giorno di fila sotto quota 1000.

Numeri in discesa rispetto a ieri, quando si erano registrati 984 casi su circa 10.000 tamponi. L’incidenza comunque scende leggermente, passando dal 9,8 all’8,5%.

Nessun positivo, ancora una volta (da quando è iniziato il conteggio), riscontrato con i tamponi rapidi, che anche oggi sono stati circa 14.000. Considerando anche questi test, il dato di incidenza scende al 3,6%.

Le vittime quest’oggi sono 34 nell’isola, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a 3.579.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 1.343, che contribuiscono a far scendere il totale degli attuali positivi a quota 41.122.

Diminuisce invece di 19 unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.510, di cui 193 in terapia intensiva (9 in meno, con 7 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 345 contagi. Seguono Catania con 186, e Messina con 123. Nel resto delle province si registrano contagi a due cifre: 70 a Trapani, 63 a Caltanissetta, 40 ad Agrigento, 33 a Siracusa, 13 ad Enna e 13 a Ragusa.

In totale, in Italia, 13.189 i nuovi contagi del giorno, mentre purtroppo si registrano ulteriori 477 decessi, a causa del Covid, nelle ultime 24 ore.