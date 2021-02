Catania, operazione antimafia “Minecraf”, 15 arresti. Agli atti video-shock di un gatto ucciso

“Quando di giorno ti svegli con la ‘mala’ i gatti cominciano a cascare: questo è un segno che davanti la mia porta ‘bordello’ non ne voglio”.

Sono queste le parole di un video agli atti dell’inchiesta ‘Minecraf’ della Dda di Catania sfociata in un’operazione antimafia della polizia contro il clan Cappello-Bonaccorsi.

L’imponente operazione, portata a termine dalla squadra mobile di Catania, dal Servizio centrale operativo e dai reparti speciali della polizia, coordinati dalla Dda di Catania era scattata lo scorso 26 gennaio nei confronti del clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi” e ne ha decapitato i nuovi assetti.

Durante il blitz sono state eseguite numerose perquisizioni che hanno consentito agli agenti di Polizia di sequestrare di sostanze stupefacenti, danaro in contante ed un arsenale di armi. Nel video, diffuso per sottolineare la capacità di armi della cosca, si vede l’uomo impugnare un fucile con binocolo e dichiara in dialetto di essersi “svegliato con la ‘mala’”, ovvero di cattivo umore. Poi mostra poi il gatto morto per strada, lasciando supporre che lo abbia ucciso, in quanto infastidito.