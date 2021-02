Oliveri: messi a bando due alloggi popolari

Liberati due alloggi popolari in via Nazionale a Oliveri, subito è stato pubblicato il bando perché possano essere assegnati a nuove famiglie che ne hanno diritto. L’amministrazione di Francesco Iarrera non ha perso tempo e ha deciso, a pochi giorni dallo “sgombero”, di metterli a bando.

I due immobili, localizzati lungo la strada che inizia dall’uscita di Oliveri e si inerpica verso Tindari. erano stati usati saltuariamente o solo nel periodo estivo; da qui, su iniziativa dell’esecutivo e con l’apporto del presidente del consiglio comunale Concetta Triscari Barberi e del presidente dello Iacp di Messina Giovanni Mazzù, si è riusciti a liberarli. Per il sindaco Iarrera questo sarà il modo per venire incontro ad alcune famiglie di Oliveri che avevano diritto a quelle case, ma che sono state costrette ad arrancare per arrivare a fine mese, con pesanti affitti sulle spalle.

“Era una questione annosa e inaccettabile che rimbalzava da troppo tempo e da mesi ci siamo attivati presso le sedi competenti, per ristabilire una situazione di equità sociale, a garanzia di un bene fondamentale, ha esordito il sindaco Iarrera; non è stato semplice, vista anche l’incombente pandemia, ma alla fine tutto si è concluso per il meglio.”

Il bando è stato pubblicato ieri e riguarda solo i due alloggi liberati. Le domande di partecipazione sono in distribuzione presso gli uffici comunali e dovranno essere presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del comune. Per redigere la graduatoria sarà nominata una commissione comunale. Al termine di tutte le procedure, il sindaco provvederà all’assegnazione degli alloggi, comunicando agli assegnatari ed allo Iacp data e luogo per la scelta degli alloggi.