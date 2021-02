Nominato il vicario del Prefetto di Messina

Ieri Patrizia Caterina Antonella Adorno ha assunto le funzioni di vicario del Prefetto di Messina.

Originaria di Reggio Calabria, la dottoressa Adorno è entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1990 ed ha prestato servizio presso il Commissariato del Governo per la Regione Calabria, dove ha svolto l’incarico di capo di gabinetto dal 2000 al 2007 e poi presso la Prefettura di Ragusa e quella di Reggio Calabria, dove ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto. Nel corso della carriera, la dr.ssa Adorno è stata, inoltre, componente delle Commissioni Straordinarie per la gestione dei Comuni di Cosoleto e di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, sciolti per condizionamenti della criminalità organizzata. Da ultimo, dal gennaio 2020, ha ricoperto le funzioni di viceprefetto vicario presso la Prefettura di Brescia.