Milazzo – Giovedì riapre il mercato settimanale di Ponente

Ritorna il mercato settimanale a Milazzo. Lo ha comunicato l’assessore allo sviluppo economico Maurizio Capone dopo aver incontrato, ieri mattina, i rappresentanti sindacali di categoria.

Infatti, a conclusione del confronto si è deciso che saranno gli stessi operatori del mercato ad impegnarsi al rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’appuntamento settimanale rispettando e facendo rispettare alla clientela tutte le prescrizioni per la difesa dal Covid: dal distanziamento alla sanificazione.

Queste settimane di forzato stop infatti si sono rivelate pesanti per gli ambulanti che praticamente sono rimasti a casa senza poter incassare nulla. Non solo a Milazzo ma in tutta la Sicilia.

Ecco perché una volta che si è aperto uno spiraglio per ripartire è stata sollecitata l’Amministrazione, assicurando il massimo impegno al rispetto delle regole.

L’assessore Capone ha preso atto della situazione riferendo che vi saranno controlli continui da parte della polizia municipale e invitando gli ambulanti anche ad una corretta gestione nello smaltimento dei rifiuti prodotti per evitare che a fine mercato la zona sia invasa da cartoni e altro materiale.

“Chiedo ordine – ha detto Capone – e rispetto delle regole, evitando quegli assembramenti in prossimità dei banconi che in condizioni di normalità sono una caratteristica di questo tipo di vendita.

Rassicurazioni sono giunte dai rappresentanti sindacali che hanno comunicato che tutti gli ambulanti garantiranno il rispetto delle regole anche avvalendosi di volontari, invitando il Comune a potenziare i controlli anche agli accessi per evitare che possano esserci afflussi maggiori rispetto alle previsioni.”