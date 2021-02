Coronavirus – Mistretta, scendono a 22 gli attuali positivi. In corso lo screening sulla popolazione scolastica

Scendono da 29 a 22 gli attuali positivi al covid-19 nel comune di Mistretta. Lo comunica la commissione prefettizia con una nota.

Secondo il bollettino diramato dai commissari, sono 87 le persone uscite dall’isolamento/quarantena, perché negativizzate e o perché hanno completato il periodo di isolamento obbligatorio di 21 giorni o perché contatti stretti di casi positivi risultati negativi al tampone.

Al momento un solo cittadino amastratino positivo al covid-19 risulta ancora ricoverato in ospedale.

Sono in corso accertamenti per 14 casi clinici sintomatici.

Intanto è in ancora corso lo screening, già avviato nei giorni scorsi, dedicato alla popolazione scolastica, anche in vista della riapertura delle scuole superiori con la didattica in presenza.

Nella nota della commissione la raccomandazione a tutti a procedere ai controlli sanitari nell’interesse della salute pubblica.