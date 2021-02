Coronavirus – 984 nuovi casi in Sicilia, 37 i decessi. I guariti sono oltre 1.500

Secondo giorno di zona arancione in Sicilia e decimo consecutivo con un numero di contagi a tre cifre, anche se questa volta siamo proprio al limite: sono 984 i nuovi casi di Covid-19 nella giornata di oggi, su 10.026 tamponi molecolari processati.

Numeri in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 766 casi su circa 7.000 tamponi. L’incidenza comunque scende leggermente, passando dal 10,7 al 9,8%.

Nessun positivo, ancora una volta (da quando è iniziato il conteggio), riscontrato con i tamponi rapidi, che anche oggi sono stati circa 12.000. Considerando anche questi test, il dato di incidenza scende al 4,4%.

In aumento, rispetto a ieri, il numero delle vittime in un giorno, 37 i decessi registrati oggi a causa del Covid, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a 3.545.

Anche oggi però il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 1.536, che contribuiscono a far scendere il totale degli attuali positivi a quota 41.613.

Diminuisce invece di 11 unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.529, di cui 202 in terapia intensiva (2 in meno, ma con 15 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 391 contagi. Seguono Catania con 165, Trapani con 145 e Messina con 126, mentre nel resto delle province si registrano contagi a due cifre: 55 ad Agrigento, 52 a Siracusa, 34 a Caltanissetta, 9 ad Enna e 7 a Ragusa.

In totale, in Italia, 9.960 i nuovi contagi del giorno, mentre purtroppo si registrano ulteriori 499 decessi, a causa del Covid, nelle ultime 24 ore.