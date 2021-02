Capo d’Orlando – Tutti negativi i 270 tamponi eseguiti su insegnanti, alunni e personale scolastico

Sono tutti negativi i 270 tamponi effettuati su insegnanti, studenti e personale Ata dei due Istituti Comprensivi di Capo d’Orlando che hanno aderito allo screening organizzato oggi a seguito della richiesta dei dirigenti scolastici.

Un esito molto incoraggiante alla vigilia della ripresa dell’attività didattica in presenza. Il Sindaco Franco Ingrillì ringrazia l’Usca scolastica “che ha subito accolto la richiesta e ha eseguito con celerità e grande professionalità lo screening. Grazie anche per la disponibilità e la collaborazione ai due dirigenti scolastici e ai genitori.

Credo che questo risultato ci dia la giusta fiducia per la ripresa dell’attività scolastica in presenza che è fondamentale per la crescita educativa, sociale e pedagogica degli adolescenti, oltre che per la loro socializzazione. La scuola, quindi, riprende già da domani in sicurezza: un segnale che ci aiuta a guardare con ottimismo al futuro”.