Villafranca Tirrena, via alla progettazione per riqualificare il litorale

Sarà l’équipe di professionisti coordinata dalla “Dinamica srl di Messina ad effettuare la progettazione esecutiva per la riqualificazione del litorale di Villafranca Tirrena.

E’ stato possibile grazie alla struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal governatore Nello Musumeci che ha inserito l’intervento nella pianificazione generale e per il quale si stanno compiendo celermente i dovuti passaggi tecnici e procedurali. Si chiude così il cerchio su una vicenda che risale al 2009, quando venne effettuato il primo intervento di manutenzione. Cinque anni dopo ne seguì un altro ma, di fatto, senza grandi progressi: il lungomare Cristoforo Colombo richiedeva lavori di messa in sicurezza e un ammodernamento dell’area, con misure di protezione dell’arenile.

Ed è proprio questa la direzione che è stata presa per i 1.200 metri circa di litorale, con un miglioramento della funzionalità e con un recupero ambientale e paesaggistico del sito che ha una forte vocazione turistica. E la presenza di numerose strutture ricettive e balneari ne è una dimostrazione. Nella zona, che ha una classificazione R4, di rischio molto elevato, verrà ripristinata la barriera radente, contigua alla viabilità perdonale e carrabile, e garantito il ripascimento naturale con sabbia e ghiaia, oltre alla risagomatura della battigia, seriamente compromessa dall’azione erosiva dei marosi. Il progetto prevede la demolizione di alcuni muri di contenimento sia presso la zona Divieto sia in via Baronia. Si procederà infine con l’estensione della zona pedonale e con la collocazione di impianti di illuminazione.