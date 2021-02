Covid-19 – 766 casi oggi in Sicilia, cresce l’incidenza ed il numero degli ospedalizzati

Primo giorno di zona arancione in Sicilia, e nono consecutivo con un numero di contagi in un giorno a tre cifre: sono 766 i nuovi casi di Covid-19 nella giornata di oggi, su 7.154 tamponi molecolari processati.

Numeri in lieve aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 50 casi in meno (716), ma con oltre mille tamponi in più (8.249). Dati che dunque fanno salire l’incidenza di oltre due punti percentuali, passando dall’8,6% al 10,7%.

In lieve calo, rispetto a ieri, il numero delle vittime in un giorno, 30 i decessi registrati oggi a causa del Covid, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a 3.508.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 823, che contribuiscono a far scendere il totale degli attuali positivi a quota 42.202.

Aumenta invece di 11 unità, dopo alcuni giorni in cui il dato era stato in discesa, il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.540, di cui 204 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, ma con 13 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 330 contagi. Segue Catania con 226, mentre nel resto delle province si registrano contagi a due cifre: 80 a Messina, 47 a Siracusa, 35 a Caltanissetta, 26 a Ragusa, 11 ad Enna ed 1 infine ad Agrigento.

In totale, in Italia, 7.925 i nuovi contagi del giorno, mentre purtroppo si registrano ulteriori 329 decessi, a causa del Covid, nelle ultime 24 ore.