Capo d’Orlando – Riapre il Centro Comunale di Raccolta di Pissi

Con il ritorno della Regione Sicilia in zona arancione, tra le restrizioni che sono state alleggerite con l’ordinanza del Presidente Musumeci rientra anche l’apertura dei Centri Comunali di Raccolta. Così, il CCR di contrada Pissi torna operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

E’ possibile conferire in ogni giornata tutte le tipologie di rifiuti differenziati, ad eccezione dell’indifferenziato che si può depositare solo il sabato. In ogni caso, si ricorda che i responsabili del Centro possono aprire i sacchetti per ispezionare il contenuto.

I pannolini possono essere conferiti al CCR tutti i giorni, ma è anche previsto un ulteriore passaggio porta a porta per il ritiro dei pannolini nella giornata di mercoledì presentando apposita richiesta.

“Per agevolare e velocizzare il lavoro degli operatori, invitiamo i cittadini a depositare la differenziata in sacchetti trasparenti – commenta l’Assessore Fabio Colombo -, dobbiamo incentivare gli sforzi, nonostante tutti i problemi legati alla pandemia e la chiusura periodica di discariche e centri di compostaggio, per ridurre all’essenziale il conferimento in discarica dell’indifferenziato ed abbassare i costi per Comune e per i cittadini”.