Basket – Dopo ben quattro tempi supplementari Torrenova batte Bologna. Finisce 126-123

Per ben quattro volte, alla sirena finale, la Fidelia Torrenvova e il Bologna Basket si trovavano in perfetta parità: sono serviti quattro tempi supplementari alla formazione di coach Condello per domare gli emiliani, firmando l’impresa della nona giornata del girone B1 di Serie B con il punteggio di 126-123.

La squadra di coach Condello approccia benissimo alla gara, dopo l’intervallo lungo però Bologna si porta sul +10, ma Torrenova non molla mai e rientra in gara.

35 punti e 19 rimbalzi alla fine per Gloria, doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi anche per Klanskis, 8 e 14 rimbalzi per Perin. Chiude con 23 punti e 8 assist Giorgio Galipò, 17 invece per Di Viccaro e Lasagni.

La cronaca della gara:

I ritmi sono altissimi in avvio, con Torrenova che ci mette tanta intensità ed è avanti 29-21 alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto Galipò e Perin trovano punti importanti e la Fidelia conduce ancora di 11 lunghezze all’intervallo lungo (56-45).

Al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra partita: Bologna trova canestri sia nel pitturato che dalla distanza, mentre a dare ossigeno a Torrenova sono Lasagni e Gloria.

Nell’ultimo quarto Torrenova rosicchia punto su punto e la bomba di Perin rianima la Fidelia, ma è l’equilibrio a regnare sovrano ed alla sirena finale è 87-87.

Bologna scappa al +6 all’inizio del primo overtime, ma Torrenova rientra. A parti inverse il secondo supplementare, con la tripla del +4 di Lasagni a 30” dalla sirena, ma due canestri di Guerri e Fontecchio in penetrazione portano al terzo overtime, in cui sale in cattedra Klanskis. Coach Condello deve lasciare al suo vice per doppio fallo tecnico e gli ospiti non mollano ed al 55’ è ancora parità a quota 117.

Nel quarto ed ultimo overtime succede di tutto: 5 punti di Galipò ed un tiro libero di Klanskis portano la Fidelia al +6, 123-117, ma Bologna non vuole saperne di mollare e con Graziani e Felici impatta nuovamente a quota 123. Si rischia il quinto overtime, ma a decidere il match in favore di Torrenova sono Lasagni e Perin.

Fidelia Torrenova – Allianz Bank Bologna126-123 (29-21, 56-45, 70-78, 87-87, 96-96, 107-107, 117-117)

Fidelia Torrenova:Gloria 35 (13/18), Galipò 23 (5/10, 3/11), Lasagni 17 (3/6, 3/6), Di Viccaro 17 (1/5, 4/12), Klanskis 14 (3/4, 2/2), Perin 8 (2/6, 1/5), Ferrarotto 8 (4/5, 0/2), Bolletta 4 (1/2), Mazzullo, Saccone ne, Romagnolo ne.Coach: Condello.

Allianz Bank Bologna:Conti 35 (9/16, 3/14), Fontecchio 35 (10/15, 2/5), Graziani 18 (7/8, 1/2), Fin 13 (2/4, 2/7), Beretta 9 (4/7, 0/1), Guerri 5 (1/1, 1/4), Felici 4 (2/5, 0/1), Bianco 3 (0/1, 1/2), Myers 1 (0/3, 0/3), Besozzi.Coach: Rota.