Palermo – Donna e neonato muoiono dopo parto cesareo d’urgenza. Aperta un’inchiesta

Tragedia, nella notte, alla clinica privata “Candela” di Palermo. Una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta assieme al suo bambino dopo un parto cesareo d’urgenza. Durante l’intervento la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, il neonato invece all’ospedale Civico. Mamma e figlioletto non ce l’hanno fatta ed i familiari hanno presentato denuncia.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta ed i magistrati hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Dalle prime informazioni trapelate dalla clinica Candela sembrerebbe che durante il parto sia sopraggiunta una complicanza, che avrebbe provocato anche la nascita in sofferenza del piccolo. Quella di Candida non sarebbe stata una gravidanza a rischio, ma a fare chiarezza sarà comunque l’autopsia.

Candida Giammona, che lascia il marito e una bambina di 2 anni, aveva una grande passione per le moto. Tanti i commenti di cordoglio da parte dei moto club della città. “Gli ‘Indian Bikers’ porgono le più sentite condoglianze a Dani Batt ed alla famiglia Giammona per la prematura scomparsa di Candida e del suo figlioletto”, si legge su Facebook. E ancora: “Il moto club ‘I Pellegrini’ si stringe alla famiglia di Candida Giammona per la triste scomparsa”.