Covid-19 – Contagi ancora in calo in Sicilia: sono 846 oggi. Incidenza al 9,3%, 35 le vittime

Domani, 31 gennaio, per la Sicilia sarà l’ultimo giorno di zona rossa e oggi, per il settimo giorno consecutivo, l’isola registra un numero di contagi inferiore a mille: sono 846 i nuovi casi di Covid-19 nella giornata di oggi, su 9.080 tamponi molecolari processati.

Dati in calo rispetto a ieri, quando erano stati 944 i nuovi contagi su 9.523 tamponi. L’incidenza scende ancora, passando dal 9,9% al 9,3%.

35 invece le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore nell’isola: un dato che porta il totale dei deceduti in Sicilia a 3.443.

È ancora boom di guariti oggi: sono infatti ben 2.210 coloro che hanno sconfitto l’infezione oggi, con gli attuali positivi che scendono a quota 42.868 (circa 1.400 in meno di ieri).

In calo di ulteriori 31 unità anche il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.553, di cui 208 in terapia intensiva. Continua a calare la pressione nei reparti di rianimazione (sono 3 in meno di ieri i ricoverati, con 8 ingressi del giorno).

Tra le province siciliane, Palermo è al primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 328 contagi. Segue Catania con 200, mentre sono staccate tutte le altre province, con in testa Messina, dove sono 85 i casi registrati oggi. Poi 69 a Trapani, 51 a Siracusa, 38 ad Agrigento, 34 a Ragusa, 30 a Caltanissetta ed infine Enna con 11.

In totale, in Italia, 12.715 i nuovi contagi del giorno, mentre le vittime sono ancora troppe: 421 nelle ultime 24 ore.