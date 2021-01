“Patti Futura”: fari puntati su prg e area artigianale

Approvare lo strumento urbanistico, ampliare le aree artigianali e aiutare gli imprenditori. Queste le sollecitazioni del gruppo “Patti Futura”, evidenziando come la presenza di diverse imprese sul territorio comunale sia un fattore positivo, seppur la pandemia abbia indebolito il tessuto economico e rallentato il processo per la predisposizione e l’approvazione del prg.

Occorrono pertanto aiuti economici concreti e puntare sulle aree artigianali e soprattutto su quella localizzata nell’area Asi a monte e a valle del Timeto. Patti Futura ed il capogruppo Filippo Tripoli chiederanno già da subito una convergenza di impegno a tutti i gruppi consiliari e all’amministrazione affinché si acceleri l’iter per l’approvazione definitiva del nuovo prg; fino ad allora il comune deve mettere nelle condizioni migliori quanti hanno investito e vogliono continuare ad investire sul territorio comunale.

Per Tripoli occorre che il comune abbia i conti in regola e per questo, ancora una volta, ha fatto appello a tutti i consiglieri perchè approvino il piano di riequilibrio approntato dagli uffici comunali. Questa circostanza avvantaggerebbe tanti creditori del comune, creando un circolo virtuoso per far ripartire l’economia cittadina.