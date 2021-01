Covid – La Sicilia da domenica in area arancione. Manca solo l’ufficialità

È attesa per le prossime ore la firma del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’ordinanza che cambierà il colore – che indica il livello di rischio di una regione – alla Sicilia.

Con ogni probabilità, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, illustrati in conferenza stampa dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano passeranno da zona rossa a zona arancione.

La Sicilia dunque sarà in area arancione insieme a Puglia, Sardegna, Umbria e Alto Adige. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa.

La modifica riguarda dunque Sicilia e Bolzano che passano da rosse ad arancioni, mentre Lombardia, Lazio, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Piemonte passano da arancioni a gialle.