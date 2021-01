Coronavirus – 8 vittime ieri in provincia di Messina. In calo contagi e ricoveri

Altre 37 vittime del Covid nel bollettino di ieri in Sicilia, di cui 8 nel messinese. Tra loro ci sono anche Cono Calderaro, il 56enne orlandino deceduto nella serata di mercoledì ed il 72enne di Milazzo, Rocco Celi. Le vittime da inizio pandemia in provincia di Messina sono ora 303, mentre sono in lieve calo i ricoveri, ora sono 173, di cui 100 al Policlinico, 43 al Papardo e 30 a Barcellona. Scende anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva, da 38 a 32, 22 al Policlinico e 10 al Papardo.

A Milazzo con due nuovi contagi e cinque guariti scendono a 180 gli attuali positivi, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto si registrano quattro nuovi casi di positività. Dieci dei contagiati sono ricoverati. Un nuovo positivo anche a Torregrotta, dove adesso il totale dei contagiati è di 28 persone.

A Rometta è tempo di screening su alunni e personale docente e non docente, in vista della riapertura delle scuole. Domenica mattina i test rapidi saranno eseguiti in modalità drive in Piazza Padre Pio.

Buone notizie arrivano da San Fratello, dove si registrano ben 32 guarigioni: gli attuali positivi dunque scendono da 47 a 15. “Non bisogna abbassare la guardia – ha detto però il sindaco Salvatore Sidoti Pinto -, perché il rischio è sempre presente”.

2 il totale dei soggetti positivi al tampone molecolare ad Acquedolci, mentre una persona, positiva al test rapido, è in attesa di conoscere l’esito del molecolare.

A Capo d’Orlando torna a due cifre il numero degli attuali positivi: grazie ad alcune guarigioni il numero dei contagiati passa da 103 a 95.