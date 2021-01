Capo d’Orlando – L’ultimo saluto a Cono: “Grazie di tutto”

Un ultimo omaggio per ricordare una persona che rimarrà per sempre presente nel cuore della comunità. Gli ultras dell’Orlandina Basket del gruppo “The Wrong Side”, hanno sistemato questa mattina uno striscione all’esterno dei cancelli del PalaFantozzi per ricordare Cono Calderaro, il 56enne orlandino vittima del Covid-19

Cono per anni era stato Responsabile della sicurezza del PalaFantozzi ed aveva stretto un forte legame con i ragazzi del gruppo, che hanno voluto ricordarlo con uno striscione con su scritto: “In questo giorno di lutto, ciao grande Cono… Grazie di tutto!”.

Un modo per omaggiare una persona che si è fatto sempre benvolere da tutti, un grande lavoratore, sempre disponibile ad aiutare chi ne aveva bisogno.

Questo pomeriggio si celebreranno i Funerali, alle ore 15.30 presso la chiesa “Cristo Re” di Capo d’Orlando. La funzione religiosa sarà in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari, viste le restrizioni ministeriali a tutela della salute pubblica.