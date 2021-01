San Filippo del Mela – Il sindaco Gianni Pino attacca i suoi detrattori

Con uno sfogo su Facebook, il Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, ha risposto ad alcuni cittadini che criticano il suo operato in questo difficile periodo.

Il primo cittadino tende a sottolineare che molti interventi e provvedimenti, come l’apertura delle scuole, sono disposizioni del governo nazionale e regionale e non sono di competenza comunale.

Nel lungo sfogo su Facebook il primo cittadino ha elencato alcuni lavori che stanno per iniziare, come ad esempio la messa in sicurezza proprio del vecchio edificio scolastico di Piazza Fulci, di un parco gioco inclusivo nella frazione Cattafi, la sistemazione di via Basile (chiusa dal 2011) e di via Fratelli Cervi, dell’asilo nido, la sistemazione del campo sportivo di Olivarella, per non dimenticare la progettazione esecutiva della nuova rete idrica del paese che tanti disagi ha creato nel tempo, e tanti altri lavori di riqualificazione in tutto il territorio

“Come vedete noi pensiamo a queste cose e le risposte le diamo con i fatti” e soprattutto, con i fatti rispondiamo alle polemiche, che non accettiamo, ed alle critiche, che accettiamo volentieri. Così conclude il suo sfogo il Sindaco Gianni Pino riferendosi in particolar modo alle persone che sui social network lo insultano con parole poco rispettose.

Servizio di Francesco Anania