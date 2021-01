“Patti e Diritti” ha scelto il proprio candidato a sindaco di Patti: l’avvocato Fabrizio Trifilò

L’associazione culturale “Patti e Diritti” ha scelto il proprio candidato a sindaco di Patti: è l’avvocato Fabrizio Trifilò. Il legale, con varie esperienze amministrative alle spalle, si aggiunge agli altri che hanno già comunicato di voler essere della partita nelle amministrative di primavera e cioè Anna Sidoti, Enzo Natoli e Giuseppe Raneri.

Trifilò, con ogni probabilità, comunicherà ufficialmente la sua candidatura il 3 febbraio prossimo, alle ore 18.00, presso la sede dell’associazione a Patti. Il progetto politico di questo nuovo schieramento punta su un’amministrazione affidabile, con il ruolo centrale del consiglio comunale e un apparato amministrativo utile a garantire un’efficace gestione dei servizi comunali, del personale, della salute pubblica e delle politiche fiscali. Fari puntati sulla democrazia partecipativa, su una città “green” accogliente, che valorizzi i giovani e sostenga le famiglie con minori, anziani e disabili.

Per l’associazione è opportuno voltare pagina; bisogna riacquistare il senso dell’appartenenza ad una città ricca di storia, di tradizioni, puntando sul turismo reale e consolidando la capacità imprenditoriale degli operatori economici.

Ovviamente, se si parla di presente e di futuro, non si può non parlare dello strumento urbanistico, il piano regolatore generale, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, soddisfacendo anche le esigenze e le necessità di chi ha scelto di vivere a Patti.

Infine il ruolo dei cittadini, il sostegno di un’aggregazione, superando ogni steccato ideologico e partitico, nell’esclusivo interesse della città.