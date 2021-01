Capo d’Orlando: aggiudicati i lavori all’ex scalo merci

Sarà l’impresa “Emmecci srl” di Gangi ad effettuare i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex scalo merci nei pressi della stazione ferroviaria di Capo d’Orlando. Ha offerto un ribasso di oltre il 17% per un importo di circa 625 mila euro.

Alla gara hanno partecipato 8 delle 10 imprese invitate. Il progetto prevede la ristrutturazione funzionale del magazzino principale con il mantenimento del volume attuale e senza alcuna opera di demolizione della struttura esistente. I prospetti esterni saranno fedeli a quelli originali e saranno mantenute le stesse colorazioni e finiture. Inoltre, sarà costruito un altro corpo aggiunto, quale ricostruzione dei volumi dei magazzini demoliti che si trovavano all’ingresso dell’ex scalo merci lato Palermo.

I lavori sono stati finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane” per un importo di quasi 990mila euro con il 5% della somma complessiva a carico del comune. L’ex scalo merci diventerà in parte centro culturale ed in parte sede di alcuni uffici comunali. La direzione dei lavori, per l’importo di circa 55 mila euro, sarà a cura dell’architetto Elisa D´Arrigo di Messina.