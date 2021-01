Sant’Agata Militello – Ospedale, i sindaci del distretto aderiscono al sit in di protesta

I sindaci del Distretto di Sant’Agata di Militello, in costante contatto su una piattaforma on line per condividere linee comuni sulle numerose problematiche che investono il settore della sanità nel territorio dei Nebrodi, hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa del “Comitato civico di volontariato” a difesa dell’ospedale di Sant’Agata di Militello e del suo punto nascita e pertanto parteciperanno al sit in di protesta che si svolgerà lunedì 1 febbraio 2021 alle ore 10 presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello.

“Saremo presenti e compatti – dichiara il sindaco Mancuso – per iniziare una battaglia con i cittadini per svegliare le coscienze delle autorità preposte e richiamarle alle loro responsabilità sulle mancate risposte per l’attuazione di quanto previsto nella rete ospedaliera e sulla riattivazione del punto nascita, chiuso ormai da più di un anno. Sono troppe le inefficienze a cui assistiamo e i disagi che quotidianamente devono affrontare i nostri concittadini per il bisogno di salute.

Dopo il sit in, concorderemo una nota da inviare al direttore La Paglia e all’assessore Razza per svegliare ancora una volta la loro attenzione verso un ospedale di importanza vitale per un territorio complesso e popoloso come quello dei Nebrodi”.