Coronavirus – Record di contagiati a Capo d’Orlando, sono 103 gli attuali positivi

Contagi in crescita anche a Capo d’Orlando e per la prima volta si supera quota 100. Sono infatti 103 gli attuali positivi al Covid-19 nel comune orlandino, come riportato dal sindaco Franco Ingrillì. 52 invece le persone in isolamento domiciliare.

“Com’era prevedibile, – dichiara Franco Ingrillì – alcune delle persone in quarantena come contatti stretti di positivi sono risultate a loro volta positive al tampone. In questo modo abbiamo superato la fatidica soglia dei 100 contagiati (103 per la precisione), mentre sono diminuiti a 52 i soggetti in quarantena.

Non ci sono motivi di allarme in quanto i contagi sono circoscritti, non ci sono nuovi focolai e riteniamo che i numeri siano destinati a scendere nel breve-medio periodo.

Attendiamo le decisioni del Governo Regionale sui nuovi provvedimenti che dovrebbero giungere nel fine settimana, compresa la ripresa dell’attività scolastica in presenza a partire dalla prossima settimana. A tal proposito, è di oggi la notizia dell’imminente attivazione dell’Usca scolastica che sarà a disposizione dei dirigenti e dei referenti delle scuole per velocizzare ogni procedura in caso di necessità ed effettuare tamponi rapidi negli istituti.”