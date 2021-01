Coronavirus – 996 nuovi casi in Sicilia, di cui 192 nel messinese. 1407 i guariti, 38 le vittime

Per il quarto giorno di fila la Sicilia registra un numero di contagi a tre cifre, anche se stavolta siamo al limite: sono 996 quelli di oggi, su 10.849 tamponi molecolari processati.

Si registra una crescita nel numero di nuovi casi rispetto a ieri, ma con molti più tamponi eseguiti. Dato che fa abbassare l’incidenza al 9,1%. Se si considerano pure i test rapidi, in cui ancora in Sicilia non si è registrato neanche un positivo da quando hanno iniziato a conteggiarli nel bollettino odierno, il dato scende al 3,4%.

Sui circa 20.000 tamponi rapidi processati quest’oggi in Sicilia infatti, nessuno è risultato positivo, almeno secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

38 invece le vittime del Covid nelle ultime 24 ore nell’isola, mentre è boom di guariti in un giorno, sono 1.407 coloro che oggi hanno sconfitto l’infezione, con gli attuali positivi che scendono a quota 47 mila.

In calo di nove unità anche il numero dei ricoverati in ospedale, 1.653 oggi, di cui 232 in terapia intensiva (tre in più di ieri, ma con 11 ingressi del giorno).

Tra le province siciliane, al primo posto per numero di nuovi casi in un giorno c’è Palermo, con ben 270 contagi. Seguono Catania con 230 e Messina con 192. In doppia cifra Siracusa con 97, Trapani con 87, 52 a Caltanissetta e 36 ad Agrigento. Chiudono Enna con 17 e Ragusa con 15.

Contagi in aumento anche nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 15.204 contagiati, circa 5000 in più di ieri. Torna a crescere il numero delle vittime in un giorno nella nostra nazione, sono ben 467 oggi, purtroppo, le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid.