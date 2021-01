Barcellona: stoppare la Tari anche per il 2021 a beneficio delle imprese “sospese” dal Covid

Adottare, anche per il 2021, provvedimenti di esenzione del pagamento della Tari per tutte le imprese commerciali di Barcellona, la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ciò utilizzando anche i fondi statali finalizzati al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali, connesse all’emergenza stessa.

E’ questo il contenuto di una mozione presentata dal consigliere comunale Antonella Lepro del gruppo #Noicisiamo. La mozione parte dal presupposto che lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri ha determinato condizioni di seria difficoltà per le imprese locali. Il persistere delle condizioni di chiusura ha creato un indubbio danno economico alle imprese, per cui appare necessario un intervento diretto verso i commercianti in relazione ai tributi locali.

Il riferimento specifico è appunto alla Tari, considerato che la chiusura ha avuto come conseguenza che non è stato generato alcun tipo di rifiuto. Tra l’altro – ricorda la mozione – per l’anno 2020 alcune attività commerciali sono state già esentate dal pagamento.