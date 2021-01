Milazzo – Salto in lungo, vola lontano Antonio Trio al meeting di Ancona

Vola lontano Antonio Trio al meeting di Ancona.

L’atleta mamertino sfiora il record personale di 7 metri e 93 centimetri e si ferma ad un ottimo 7,90 che gli consente di salire sul gradino più alto del podio.

Trionfa Antonio Trio, ma trionfa anche la Sicilia che sale sul podio anche con l’etneo Filippo Randazzo e Andrea Pianti.

Adesso occhi puntati prima al meeting in Repubblica Ceca e poi agli Europei in Polonia, che si disputeranno il prossimo 5 marzo. Per volare sempre più lontano.

Servizio di Francesco Anania