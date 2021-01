Covid – Terzo giorno consecutivo con meno di mille casi in Sicilia. 36 le vittime oggi

Per il terzo giorno di fila la Sicilia registra un numero di contagi a tre cifre: sono 970 quelli di oggi, su 9.947 tamponi molecolari processati.

Si registra un incremento di nuovi casi rispetto a ieri, ma con molti più tamponi eseguiti. Dato che fa abbassare l’incidenza al 9,75% (ieri erano stati 885 i nuovi casi su 8.681 tamponi, con il tasso di positività al 10,1%).

36 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.296 deceduti in Sicilia dall’inizio della pandemia. Boom di guariti in un giorno, sono 1.456 coloro che oggi hanno sconfitto l’infezione.

L’isola oggi è al sesto posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi in un giorno: al primo posto c’è ancora la Lombardia (1.230 casi), a quattro cifre anche il Lazio con 1.039, poi la Puglia, l’Emilia-Romagna e la Campania.

Scende di 522 unità il numero degli attuali positivi: sono 47.479 oggi. In calo anche il numero dei ricoverati in ospedale, 1.664 oggi (2 meno di ieri), di cui 229 in terapia intensiva (due in più di ieri, ma con 18 ingressi del giorno).

Tra le province siciliane, al primo posto per numero di nuovi casi in un giorno c’è Palermo, con ben 308 contagi. Segue Catania con 188, e Trapani con 162. Appena dietro la provincia di Messina con 104 contagi del giorno. Poi Siracusa con 84, Agrigento con 72, Caltanissetta con 36, Ragusa con 14 e 2 infine ad Enna.

In Italia

Contagi in aumento anche nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 10.593 (ieri erano 8.562). Torna a crescere il numero delle vittime, sono ben 541 oggi, purtroppo, le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid nella giornata nella nostra nazione.