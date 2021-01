Meteo in Sicilia, in arrivo una nuova perturbazione. Domani freddo e pioggia sul messinese

Se quello appena trascorso è stato un weekend all’insegna del forte freddo e dei primi fiocchi di neve sui rilievi montuosi, pioggia e maltempo per la Sicilia non sono ancora finiti. Dopo la breve tregua di oggi, infatti, secondo gli esperti del Centro Meteorologico Siciliano nella tarda notte di oggi è in arrivo un peggioramento meteo che investirà domani, martedì 26 gennaio, gran parte dell’Isola.

Una saccatura di aria fredda arriverà proprio stasera dal Nord Europa, investendo il Mediterraneo, mentre ad ovest, una circolazione ciclonica in traslazione dall’Adriatico ai Balcani richiamerà, le masse d’aria fredda sospinte da venti di Maestrale e Tramontana. Tra stanotte e domani sono previsti, dunque, un calo delle temperature e precipitazioni sparse su tutta la Sicilia, in particolare nel settore settentrionale.

Le prime piogge e rovesci diffusi interesseranno, già dalle primissime ore del mattino, il versante palermitano e trapanese. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno ad espandersi lungo tutta l’isola, ad eccezione del versante orientale, con Catanese e ragusano meno colpite.

E potrebbe spuntare anche la neve a partire dai 700-800 m di altitudine sui comprensori montuosi, specialmente lungo il comparto centro settentrionale.

La situazione vedrà un miglioramento a partire dalla serata, ad eccezione del messinese e dell’area ad est di Palermo, dove insisteranno nubi e fenomeni di debole o moderata intensità fino a tarda sera.

I venti saranno moderati, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali e nordoccidentali.

I mari saranno generalmente molto mossi, soprattutto il Canale di Sicilia.

Le temperature subiranno un discreto calo, maggiormente percepibile lungo il settore settentrionale ed occidentale dell’isola.